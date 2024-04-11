Під обстріл окупантів потрапили поліцейські на Луганщині

Російська армія обстріляла "Градом" Макіївку на Луганщині, постраждали четверо поліцейських.

Джерело: Поліція Луганської області

Дослівно: "Жителям Макіївки та Греківки поліцейські привезли хліб та брезенти від Красноріченської селищної військової адміністрації.

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У Макіївці, коли місцеві спілкувалися з рідними за допомогою "Starlink", окупанти обстріляли населений пункт з системи залпового вогню "Град". Снаряди розірвалися поблизу селян та співробітників поліції".

Деталі: За даними поліції, місцеві мешканці не постраждали, але четверо співробітників поліції отримали акубаротравму, усім їм надали медичну допомогу.