Под обстрел оккупантов попали полицейские в Луганской области
Четверг, 11 апреля 2024, 21:01
Российская армия обстреляла "Градом" Макеевку в Луганской области, пострадали четверо полицейских.
Источник: Полиция Луганской области
Дословно: "Жителям Макеевки и Грековки полицейские привезли хлеб и брезенты от Краснореченской поселковой военной администрации.
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В Макеевке, когда местные общались с родными с помощью "Starlink", оккупанты обстреляли населенный пункт из системы залпового огня "Град". Снаряды разорвались вблизи крестьян и сотрудников полиции.
Детали: По данным полиции, местные жители не пострадали, но четверо сотрудников полиции получили акубаротравму, всем им предоставили медицинскую помощь.
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