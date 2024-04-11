Под обстрел оккупантов попали полицейские в Луганской области

Российская армия обстреляла "Градом" Макеевку в Луганской области, пострадали четверо полицейских.

Источник: Полиция Луганской области

Дословно: "Жителям Макеевки и Грековки полицейские привезли хлеб и брезенты от Краснореченской поселковой военной администрации.

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В Макеевке, когда местные общались с родными с помощью "Starlink", оккупанты обстреляли населенный пункт из системы залпового огня "Град". Снаряды разорвались вблизи крестьян и сотрудников полиции.

Детали: По данным полиции, местные жители не пострадали, но четверо сотрудников полиции получили акубаротравму, всем им предоставили медицинскую помощь.