Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Одна людина дістала поранення через російський обстріл Красногорівки на Донеччині

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 квітня 2024, 21:22
Одна людина дістала поранення через російський обстріл Красногорівки на Донеччині
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські військові вдень 11 квітня вдарили по Красногорівці зі ствольної артилерії. Поранення дістала одна людина.

Джерело: повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільному Донбас"

Пряма мова: "Сьогодні, 11 квітня близько 11:30 російські війська обстріляли місто Красногорівку зі ствольної артилерії. Внаслідок ворожої атаки, перебуваючи у себе у квартирі, зазнав поранення 45-річний місцевий житель".

Реклама:

Деталі: За даними прокуратури, чоловіку надали допомогу. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Теми: Донецька областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
Донецька область
ССО знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" на Донеччині 
Удар росіян по Костянтинівці: з-під завалів дістали тіла матері і дитини
Окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку: за добу було 29 атак − Генштаб
Останні новини
18:17
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
17:15
Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів
17:10
"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів
17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
Усі новини...
Реклама: