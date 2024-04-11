Одна людина дістала поранення через російський обстріл Красногорівки на Донеччині

Російські військові вдень 11 квітня вдарили по Красногорівці зі ствольної артилерії. Поранення дістала одна людина.

Джерело: повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільному Донбас"

Пряма мова: "Сьогодні, 11 квітня близько 11:30 російські війська обстріляли місто Красногорівку зі ствольної артилерії. Внаслідок ворожої атаки, перебуваючи у себе у квартирі, зазнав поранення 45-річний місцевий житель".

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Деталі: За даними прокуратури, чоловіку надали допомогу. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).