Один человек получил ранение из-за российских обстрелов Красногоровки в Донецкой области
Четверг, 11 апреля 2024, 21:22
Российские военные днем 11 апреля ударили по Красногоровке из ствольной артиллерии. Ранения получил один человек.
Источник: сообщила спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева в комментарии "Суспільному Донбасс"
Прямая речь: "Сегодня, 11 апреля около 11:30 российские войска обстреляли город Красногоровку из ствольной артиллерии. В результате вражеской атаки, находясь у себя в квартире, получил ранение 45-летний местный житель".
Реклама:
Детали: По данным прокуратуры, мужчине оказали помощь. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).