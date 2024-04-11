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Один человек получил ранение из-за российских обстрелов Красногоровки в Донецкой области

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 апреля 2024, 21:22
Один человек получил ранение из-за российских обстрелов Красногоровки в Донецкой области
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские военные днем 11 апреля ударили по Красногоровке из ствольной артиллерии. Ранения получил один человек.

Источник: сообщила спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева в комментарии "Суспільному Донбасс"

Прямая речь: "Сегодня, 11 апреля около 11:30 российские войска обстреляли город Красногоровку из ствольной артиллерии. В результате вражеской атаки, находясь у себя в квартире, получил ранение 45-летний местный житель".

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Детали: По данным прокуратуры, мужчине оказали помощь. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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