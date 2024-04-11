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США нададуть Україні $138 млн на модернізацію ППО – посол

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 квітня 2024, 21:30
США нададуть Україні $138 млн на модернізацію ППО – посол
Фото: Getty images

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати 11 квітня підписали угоду про надання Україні $138 млн для модернізації систем протиповітряної оборони.

Джерело: Брінк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО".

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Деталі: Вона додала, що кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше повідомлялось, що кошти, виділення яких схвалив Державний департамент США, дозволить Україні відремонтувати зенітно-ракетні комплекси Hawk.
  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони.
  • А президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з Зеленським у чтевер повідомив, що його країна може передати Україні радянські ракети для ППО.

Теми: СШАППОдопомога Україні
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