США нададуть Україні $138 млн на модернізацію ППО – посол

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати 11 квітня підписали угоду про надання Україні $138 млн для модернізації систем протиповітряної оборони.

Джерело: Брінк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО".

Деталі: Вона додала, що кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".

Today we signed an agreement to provide Ukraine with $138M in critical air defense system upgrades. This funding will help keep Ukraine’s air defenses operating in the face of Russia’s relentless attacks on the energy grid and the Ukrainian people.