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США предоставят Украине $138 млн на модернизацию ПВО - посол

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 11 апреля 2024, 21:30
США предоставят Украине $138 млн на модернизацию ПВО - посол
Фото: Getty images

Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что Соединенные Штаты 11 апреля подписали соглашение о предоставлении Украине $138 млн для модернизации систем противовоздушной обороны.

Источник: Бринк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО".

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Детали: Она добавила, что средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ".

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Предистория:

Ранее сообщалось, что средства, выделение которых одобрил Государственный департамент США, позволит Украине отремонтировать зенитно-ракетные комплексы Hawk.

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.

А президент Польши Анджей Дуда после встречи с Зеленским в четверг сообщил, что его страна может передать Украине советские ракеты для ПВО.

Темы: СШАПВОпомощь Украине
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