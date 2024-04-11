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F-16 для України: командувач НАТО в Європі назвав основні складнощі навчання пілотів

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 квітня 2024, 21:51
F-16 для України: командувач НАТО в Європі назвав основні складнощі навчання пілотів
Крістофер Каволі, фото: Getty Images

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі перерахував складнощі, які існують у підготовці українських пілотів, які вчаться управляти винищувачами F-16.

Джерело: Каволі на слуханнях комітету з питань збройних сил Палати представників США, передає "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Командувач сил НАТО в Європі зазначив, що F-16, як і "будь-які літаки", допоможуть ЗСУ. Водночас перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління викликає труднощі в українських льотчиків.

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Пряма мова: "Ми працюємо над цим разом з ними, працює ціла коаліція країн. Зрештою, для них це буде надзвичайно цінна річ", – сказав генерал.

Більше деталей: Серед найбільших труднощів в навчанні українців на F-16 Каволі вказав знання англійської мови.

"Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати достатньо англійської для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів. Тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок", – пояснив він.

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Інша проблема, за словами американського генерала, пов’язана з відсутністю достатньої базової підготовки в деяких українських льотчиків. У такому разі вони спершу мають пройти її, після чого вже опановувати F-16.

Також Каволі вказав, що в України не вистачає військових авіаторів.

"Обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити, і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний розмір підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі", – додав командувач сил НАТО в Європі.

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Теми: авіаНАТОУкраїнаСША
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