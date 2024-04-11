F-16 для Украины: командующий НАТО в Европе назвал основные сложности обучения пилотов

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи перечислил сложности, которые существуют в подготовке украинских пилотов, которые учатся управлять истребителями F-16.

Источник: Каволи на слушаниях комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Командующий сил НАТО в Европе отметил, что F-16, как и "любые самолеты", помогут ВСУ. В то же время переход от советской авиации к современному истребителю четвертого поколения вызывает трудности у украинских летчиков.

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Прямая речь: "Мы работаем над этим вместе с ними, работает целая коалиция стран. В конце концов, для них это будет чрезвычайно ценная вещь", - сказал генерал.

Больше деталей: Среди самых больших трудностей в обучении украинцев на F-16 Каволи указал знание английского языка.

"Если все пособия, все инструкции и все кнопки написаны на английском языке, вы по крайней мере должны знать достаточно английского для этого. Кстати, это также международный язык полетов. Поэтому просто необходимо иметь определенный уровень владения языком. Это первый шаг", – пояснил он.

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Другая проблема, по словам американского генерала, связана с отсутствием достаточной базовой подготовки у некоторых украинских летчиков. В таком случае они сначала должны пройти ее, после чего уже осваивать F-16.

Также Каволи указал, что в Украине не хватает военных авиаторов.

"Ограничивающим фактором по количеству, которое мы сейчас готовим, является наличие украинских пилотов. Украинцы тщательно просчитали, сколько пилотов они могут отправить, и при этом поддерживать надлежащий уровень боевой активности внутри Украины. И это то, что определяет фактический размер подготовки или количество пилотов в рабочем конвейере", – добавил командующий сил НАТО в Европе.

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