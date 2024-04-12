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У США відреагували на масований удар Росії по українській енергетиці 

Олена ІвашківП'ятниця, 12 квітня 2024, 05:38
У США відреагували на масований удар Росії по українській енергетиці 
Карін Жан-Пʼєр, фото: Getty Images

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр брифінгу сказала, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони для захисту від російських ракет. Для цього потрібно, щоб спікер Конгресу США Майк Джонсон виніс проект закону про допомогу на розгляд.

Джерело: брифінг Жан-Пʼєр

Деталі: Вона закликала Палату представників Конгресу США вжити негайних заходів для ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку, аби Штати могли надіслати Україні більше систем протиповітряної оборони. 

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Пряма мова: "Вночі Росія здійснила ще одну велику серію повітряних атак на енергетичну мережу України, оскільки Володимир Путін продовжує намагатися зламати дух українського народу та занурити його в темряву. Росія завдала ударів по найбільшій електростанції Київської області, а також обʼєктах енергетики у ще пʼяти областях України. Як заявляв президент Зеленський останніми днями, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення, щоб захистити своїх людей та критичну інфраструктуру від російських ракет і безпілотників, які постачає Іран.

Нам потрібно, щоб спікер (Джонсон, – ред.) виніс цей проект на розгляд, тому що ми знаємо, що ми, очевидно, отримаємо переважну підтримку від республіканців і демократів. Тому нам потрібно побачити на голосуванні законопроект, який вже ухвалили переважною більшістю в Сенаті. Атаки по Україні за останню добу – це ще одне жахливе нагадування про те, що потреба України критична".

Нагадаємо: 

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  • Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. 
  • Пошкодили підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.
  • Атакували дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.
  • Російські окупанти здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.
  • Крім цього, росіяни завдали удар керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах.

Теми: ППОСШАвійна
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