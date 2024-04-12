В США отреагировали на массированный удар России по украинской энергетике
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сказала, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны для защиты от российских ракет. Для этого нужно, чтобы спикер Конгресса США Майк Джонсон вынес проект закона о помощи на рассмотрение.
Источник: брифинг Жан-Пьер
Детали: Она призвала Палату представителей Конгресса США принять немедленные меры для принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, чтобы Штаты могли прислать Украине больше систем противовоздушной обороны.
Прямая речь: "Ночью Россия осуществила еще одну большую серию воздушных атак на энергетическую сеть Украины, поскольку Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту. Россия нанесла удары по крупнейшей электростанции Киевской области, а также объектам энергетики в еще пяти областях Украины. Как заявлял президент Зеленский в последние дни, Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить своих людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотников, которые поставляет Иран.
Нам нужно, чтобы спикер (Джонсон, - ред.) вынес этот проект на рассмотрение, потому что мы знаем, что мы, очевидно, получим подавляющую поддержку от республиканцев и демократов. Поэтому нам нужно увидеть на голосовании законопроект, который уже приняли подавляющим большинством в Сенате. Атаки по Украине за последние сутки - это еще одно ужасное напоминание о том, что потребность Украины критическая".
Напомним:
- В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.
- Повредили подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.
- 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.
- Российские оккупанты осуществили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, питающая Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.
- Кроме этого, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по ТЭЦ в Сумах.