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Російський терор "Шахедами": на Дніпропетровщині виникла пожежа на енергооб’єкті

Олена ІвашківП'ятниця, 12 квітня 2024, 06:56
Російський терор Шахедами: на Дніпропетровщині виникла пожежа на енергооб’єкті
фото: ДСНС

У ніч на п'ятницю під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України. На півдні ППО збила сім баражуючих снарядів: 4 на Дніпропетровщині та по 1 на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

Джерело: Сили оборони півдня

Деталі: На Дніпропетровщині у Криворізькому районі через падіння уламків збитого дрону на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. 

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Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько 5 годин.

Теми: Шахедбезпілотникивійна
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