Російський терор "Шахедами": на Дніпропетровщині виникла пожежа на енергооб’єкті

У ніч на п'ятницю під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України. На півдні ППО збила сім баражуючих снарядів: 4 на Дніпропетровщині та по 1 на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

Джерело: Сили оборони півдня

Деталі: На Дніпропетровщині у Криворізькому районі через падіння уламків збитого дрону на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу.

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Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько 5 годин.