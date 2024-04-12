Російський терор "Шахедами": на Дніпропетровщині виникла пожежа на енергооб’єкті
П'ятниця, 12 квітня 2024, 06:56
У ніч на п'ятницю під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України. На півдні ППО збила сім баражуючих снарядів: 4 на Дніпропетровщині та по 1 на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.
Джерело: Сили оборони півдня
Деталі: На Дніпропетровщині у Криворізькому районі через падіння уламків збитого дрону на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу.
Реклама:
Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько 5 годин.