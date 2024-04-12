Российский террор "Шахедами": на Днепропетровщине возник пожар на энергообъекте
Пятница, 12 апреля 2024, 06:56
В ночь на пятницу под прицелом врага была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины. На юге ПВО сбила семь барражирующих снарядов: 4 на Днепропетровщине и по 1 на Херсонщине, Николаевщине и Одесщине.
Источник: Силы обороны юга
Детали: В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу.
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Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге продолжалась около 5 часов.