Российский террор "Шахедами": на Днепропетровщине возник пожар на энергообъекте

В ночь на пятницу под прицелом врага была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины. На юге ПВО сбила семь барражирующих снарядов: 4 на Днепропетровщине и по 1 на Херсонщине, Николаевщине и Одесщине.

Источник: Силы обороны юга

Детали: В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу.

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Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге продолжалась около 5 часов.