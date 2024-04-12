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Повітряні сили цієї ночі збили 16 з 17 "Шахедів"

Олена ІвашківП'ятниця, 12 квітня 2024, 07:02
Повітряні сили цієї ночі збили 16 з 17 Шахедів
фото: Сергій Наєв

У ніч на 12 квітня авіація Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищила 16 "Шахедів" з 17 запущених.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук

Деталі: Противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу "Шахед" із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

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В результаті протиповітряного бою було збито 16 ударних БпЛА типу "Шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Теми: ППОШахедвійна
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