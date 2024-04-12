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Воздушные силы этой ночью сбили 16 из 17 "Шахедов"

Алена ИвашкивПятница, 12 апреля 2024, 07:02
Воздушные силы этой ночью сбили 16 из 17 Шахедов
фото: Сергей Наев

В ночь на 12 апреля авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожила 16 "Шахедов" из 17 запущенных.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук

Детали: Противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Шахед" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.

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В результате противовоздушного боя было сбито 16 ударных БпЛА типа "Шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Темы: ПВОШахедвойна
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