Воздушные силы этой ночью сбили 16 из 17 "Шахедов"
Пятница, 12 апреля 2024, 07:02
В ночь на 12 апреля авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожила 16 "Шахедов" из 17 запущенных.
Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук
Детали: Противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Шахед" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.
Реклама:
В результате противовоздушного боя было сбито 16 ударных БпЛА типа "Шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.