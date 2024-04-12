На Київщині вилучили бойову частину російської ракети
П'ятниця, 12 квітня 2024, 07:27
Піротехніки ДСНС вилучили бойову частину ракети Х-101 у Вишгородському районі Київської області.
Джерело: ДСНС у Telegram
Деталі: "Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили бойову частину ракети X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців".
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Деталі: Рятувальники закликали українців завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги і відразу йти в укриття, не знімати роботу ППО та не підходити до уламків ракет чи вибухонебезпечних предметів.
А у випадку надзвичайної ситуації відразу набирати "101".