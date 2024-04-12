На Київщині вилучили бойову частину російської ракети

Піротехніки ДСНС вилучили бойову частину ракети Х-101 у Вишгородському районі Київської області.

Джерело: ДСНС у Telegram

Деталі: "Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили бойову частину ракети X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців".

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Деталі: Рятувальники закликали українців завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги і відразу йти в укриття, не знімати роботу ППО та не підходити до уламків ракет чи вибухонебезпечних предметів.

А у випадку надзвичайної ситуації відразу набирати "101".