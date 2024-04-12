На Киевщине изъяли боевую часть российской ракеты

Пиротехники ГСЧС изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Вышгородском районе Киевской области.

Источник: ГСЧС в Telegram

Детали: "Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть ракеты X-101 в Вышгородском районе. Теперь она не представляет угрозы для местных жителей".

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Детали: Спасатели призвали украинцев всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги и сразу идти в укрытие, не снимать работу ПВО и не подходить к обломкам ракет или взрывоопасным предметам.

А в случае чрезвычайной ситуации сразу набирать "101".