На Киевщине изъяли боевую часть российской ракеты
Пятница, 12 апреля 2024, 07:27
Пиротехники ГСЧС изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Вышгородском районе Киевской области.
Источник: ГСЧС в Telegram
Детали: "Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть ракеты X-101 в Вышгородском районе. Теперь она не представляет угрозы для местных жителей".
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Детали: Спасатели призвали украинцев всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги и сразу идти в укрытие, не снимать работу ПВО и не подходить к обломкам ракет или взрывоопасным предметам.
А в случае чрезвычайной ситуации сразу набирать "101".