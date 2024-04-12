Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 12 квітня 2024, 07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти протягом минулої доби завдали 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, а також 95 разів обстрілювали позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню; на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну. Силами та засобами протиповітряної оборони України 16 з 17 ударних БпЛА типу "Shahed" було знищено.

Реклама:

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; місто Суми; Борова Харківської області; Твердохлібове та Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Роздолівка, Терни, Ямполівка, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Карлівка, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Нью-Йорк, Семенівка, Нетайлове, Времівка та Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області".

Деталі: Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку захисники відбито 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де окупанти за підтримки авіації намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де загарбники за підтримки авіації 26 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 5 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 7 безуспішних атак.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 2 районах зосередження особового складу росіян.

Теми: Донецька областьХерсонська областьвійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
Донецька область
Одна людина дістала поранення через російський обстріл Красногорівки на Донеччині
ССО знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" на Донеччині 
Удар росіян по Костянтинівці: з-під завалів дістали тіла матері і дитини
Останні новини
18:17
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
17:15
Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів
17:10
"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів
17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
Усі новини...
Реклама: