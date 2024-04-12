На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб

Російські окупанти протягом минулої доби завдали 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, а також 95 разів обстрілювали позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню; на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну. Силами та засобами протиповітряної оборони України 16 з 17 ударних БпЛА типу "Shahed" було знищено.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; місто Суми; Борова Харківської області; Твердохлібове та Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Роздолівка, Терни, Ямполівка, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Карлівка, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Нью-Йорк, Семенівка, Нетайлове, Времівка та Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області".

Деталі: Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

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На Авдіївському напрямку захисники відбито 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де окупанти за підтримки авіації намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де загарбники за підтримки авіації 26 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 5 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 7 безуспішних атак.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 2 районах зосередження особового складу росіян.