На фронте за сутки произошло 78 боестолкновений − Генштаб

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 54 ракетных и 126 авиационных ударов, а также 95 раз обстреливали позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня; на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 16 из 17 ударных БпЛА типа "Shahed" были уничтожены.

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За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области; город Сумы; Боровая Харьковской области; Твердохлебово и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Южное, Раздоловка, Терны, Ямполовка, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Карловка, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Водяное, Нью-Йорк, Семеновка, Нетайлово, Временка и Урожайное Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области".

Детали: Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Клещеевка, Верхнекаменское и Ивановское Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении защитники отбили 7 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где захватчики при поддержке авиации 26 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 5 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 7 безуспешных атак.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава россиян.