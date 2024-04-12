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Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми

Ірина БалачукП'ятниця, 12 квітня 2024, 08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Українські воїни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 840 окупантів, вивели з ладу 34 артилерійські системи, 19 ББМ та 9 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 451 730 (+840) осіб,
  • танків − 7 146 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 13 698 (+19) од,
  • артилерійських систем − 11 486 (+34) од,
  • РСЗВ − 1 042 (+2) од,
  • засобів ППО − 755 (+1) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 161 (+57) од,
  • крилатих ракет − 2 087 (+18) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 339 (+41) од,
  • спеціальної техніки − 1 888 (+6) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніРосія
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