Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
П'ятниця, 12 квітня 2024, 08:07
Українські воїни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 840 окупантів, вивели з ладу 34 артилерійські системи, 19 ББМ та 9 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 451 730 (+840) осіб,
- танків − 7 146 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 13 698 (+19) од,
- артилерійських систем − 11 486 (+34) од,
- РСЗВ − 1 042 (+2) од,
- засобів ППО − 755 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 161 (+57) од,
- крилатих ракет − 2 087 (+18) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 339 (+41) од,
- спеціальної техніки − 1 888 (+6) од.
Дані уточнюються.