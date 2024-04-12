Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
Пятница, 12 апреля 2024, 08:07
Украинские воины продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 840 оккупантов, вывели из строя 34 артиллерийские системы, 19 ББМ и 9 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 451 730 (+840) человек,
- танков − 7 146 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 13 698 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 11 486 (+34) ед,
- РСЗО − 1 042 (+2) ед,
- средств ПВО − 755 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 161 (+57) ед,
- крылатых ракет − 2 087 (+18) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 339 (+41) ед,
- специальной техники − 1 888 (+6) ед.
Данные уточняются.