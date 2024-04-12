У Польщі дорікнули Штатам за затримку допомоги Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за тривале зволікання з рішенням про допомогу Україні, він наголосив, що Україні вже бракує ракет до ППО, тож гуманітарна ситуація буде погіршуватися.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву польського політика в ефірі CNN 11 квітня, коли росіяни завдали масованого удару по Україні і, серед іншого, повністю знищили Трипільську ТЕС

Деталі: Сікорський заявив, що такі удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином, та наголосив, що Київ давно просить про розблокування допомоги США.

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Пряма мова очільника МЗС Польщі: "Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців".

Деталі: Він нагадав, як Байден приїжджав до Києва з винятковим візитом перед першою річницею повномасштабної війни і запевняв у підтримці, водночас проєкт про додаткове фінансування на підтримку України чекає рішення Конгресу фактично з серпня 2023 року.

"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", – наголосив Сікорський.

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Деталі: Він додав, що сама Польща вже витрачає на оборону близько 4% ВВП, маючи на увазі давні дорікання експрезидента Дональда Трампа про те, що європейці роблять недостатній внесок у колективну безпеку НАТО, повністю покладаючись на США.

"І треба сказати, що ЄС і країни-члени витратили вже вдвічі більше за витрати США на допомогу Україні. Часто у США, в тому числі у Конгресі, нас підозрюють у тому, що ми "халявщики". Але цього разу ми зробили те, що правильно було зробити, і зараз потрібно, щоби США зробили те, що пообіцяв президент США", – підсумував польський політик.

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