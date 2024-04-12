Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше упрекнули Штаты за задержку помощи Украине

Ирина Балачук, Мария ЕмецПятница, 12 апреля 2024, 10:04
В Польше упрекнули Штаты за задержку помощи Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото из Facebook

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упрекнул Конгресс США за длительное промедление с решением о помощи Украине, он отметил, что Украине уже не хватает ракет к ПВО, поэтому гуманитарная ситуация будет ухудшаться.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление польского политика в эфире CNN 11 апреля, когда россияне нанесли массированный удар по Украине и, среди прочего, полностью уничтожили Трипольскую ТЭС

Детали: Сикорский заявил, что такие удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением, и отметил, что Киев давно просит о разблокировании помощи США. 

Реклама:

Прямая речь главы МИД Польши: "Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев".

Детали: Он напомнил, как Байден приезжал в Киев с исключительным визитом перед первой годовщиной полномасштабной войны и уверял в поддержке, в то же время проект о дополнительном финансировании в поддержку Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

"Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение... Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", − подчеркнул Сикорский.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Он добавил, что сама Польша уже тратит на оборону около 4% ВВП, имея в виду давние нарекания экс-президента Дональда Трампа о том, что европейцы делают недостаточный вклад в коллективную безопасность НАТО, полностью полагаясь на США.

"И надо сказать, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше расходов США на помощь Украине. Часто в США, в том числе в Конгрессе, нас подозревают в том, что мы "халявщики". Но на этот раз мы сделали то, что правильно было сделать, и сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", − подытожил польский политик.

Предыстория: 

Темы: ПольшаСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Польша
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Дуда: Польша может передать Украине советские ракеты для ПВО
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: