В Польше упрекнули Штаты за задержку помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упрекнул Конгресс США за длительное промедление с решением о помощи Украине, он отметил, что Украине уже не хватает ракет к ПВО, поэтому гуманитарная ситуация будет ухудшаться.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление польского политика в эфире CNN 11 апреля, когда россияне нанесли массированный удар по Украине и, среди прочего, полностью уничтожили Трипольскую ТЭС

Детали: Сикорский заявил, что такие удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением, и отметил, что Киев давно просит о разблокировании помощи США.

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Прямая речь главы МИД Польши: "Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев".

Детали: Он напомнил, как Байден приезжал в Киев с исключительным визитом перед первой годовщиной полномасштабной войны и уверял в поддержке, в то же время проект о дополнительном финансировании в поддержку Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

"Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение... Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", − подчеркнул Сикорский.

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Детали: Он добавил, что сама Польша уже тратит на оборону около 4% ВВП, имея в виду давние нарекания экс-президента Дональда Трампа о том, что европейцы делают недостаточный вклад в коллективную безопасность НАТО, полностью полагаясь на США.

"И надо сказать, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше расходов США на помощь Украине. Часто в США, в том числе в Конгрессе, нас подозревают в том, что мы "халявщики". Но на этот раз мы сделали то, что правильно было сделать, и сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", − подытожил польский политик.

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