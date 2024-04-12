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Росіяни скинули вибухівку на будинок в Херсонській області, постраждав чоловік

Анастасія ПроцП'ятниця, 12 квітня 2024, 10:37
Росіяни скинули вибухівку на будинок в Херсонській області, постраждав чоловік
Ілюстраційне фото: Getty Images

11 квітня російська армія з безпілотника атакували селище Качкарівка Херсонської області, внаслідок чого постраждав 49-річний чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Внаслідок скидання вибухівки з дрона у власній оселі постраждав 49-річний місцевий житель". 

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Деталі: Повідомляється, що у чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини. Наразі чоловік знаходиться у лікарні. Йому надається медична допомога.

Теми: Херсонська областьбезпілотники
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