Россияне сбросили взрывчатку на дом в Херсонской области, пострадал мужчина
Пятница, 12 апреля 2024, 10:37
11 апреля российская армия с беспилотника атаковали поселок Качкаровка Херсонской области, в результате чего пострадал 49-летний мужчина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В результате сброса взрывчатки с дрона в собственном доме пострадал 49-летний местный житель".
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Детали: Сообщается, что у мужчины диагностировали взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки. Сейчас мужчина находится в больнице. Ему оказывается медицинская помощь.