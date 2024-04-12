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Россияне сбросили взрывчатку на дом в Херсонской области, пострадал мужчина

Анастасия ПроцПятница, 12 апреля 2024, 10:37
Россияне сбросили взрывчатку на дом в Херсонской области, пострадал мужчина

11 апреля российская армия с беспилотника атаковали поселок Качкаровка Херсонской области, в результате чего пострадал 49-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В результате сброса взрывчатки с дрона в собственном доме пострадал 49-летний местный житель". 

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Детали: Сообщается, что у мужчины диагностировали взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки. Сейчас мужчина находится в больнице. Ему оказывается медицинская помощь.

Темы: Херсонская областьбеспилотники
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