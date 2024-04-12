Київ продовжує бити температурні рекорди

У четвер, 11 квітня, у столиці зафіксували ще два температурних рекорди, як мінімальної, так і найвищої середньодобової температури повітря.

Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського

Деталі: Зокрема мінімальна температура повітря у Києві 11 квітня не опустилася нижче 14,7°С. Попереднє рекордне значення 1977 року перевищено на 3,1°С.

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Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 18,6°С. Вона перевищила попередній рекордний показник 2018 року на 1,3°С.

Зазначається, що від початку місяця кліматологи зафіксували вже 13 температурних рекордів.

Також температурний рекорд виявили у Фастові на метеорологічній станції. Середня добова температура повітря сягнула +16.7°С. Попередній рекорд був +16.2°С у 2016 році.

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Передісторія:

10 квітня у Києві зафіксували рекордні значення як мінімальної, так і максимальної температури повітря для цього дня. Середньодобова температура виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6°С. Вона перевищила кліматичну норму – на 12,1°С.