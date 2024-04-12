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Киев продолжает бить температурные рекорды

Анастасия ПроцПятница, 12 апреля 2024, 12:22
Киев продолжает бить температурные рекорды
ФОТО: GETTY IMAGES

В четверг, 11 апреля, в столице зафиксировали еще два температурных рекорда, как минимальной, так и самой высокой среднесуточной температуры воздуха.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского

Детали: В частности минимальная температура воздуха в Киеве 11 апреля не опустилась ниже 14,7°С. Предыдущее рекордное значение 1977 года превышено на 3,1°С. 

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Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 18,6°С. Она превысила предыдущий рекордный показатель 2018 года на 1,3°С. 

Отмечается, что с начала месяца климатологи зафиксировали уже 13 температурных рекордов.

Также температурный рекорд зафиксировали в Фастове на метеорологической станции. Средняя суточная температура воздуха достигла +16.7°С. Предыдущий рекорд был +16.2°С в 2016 году.

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Предыстория:

10 апреля в Киеве зафиксировали рекордные значения как минимальной, так и максимальной температуры воздуха для этого дня. Среднесуточная температура оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6 ° С. Она превысила климатическую норму - на 12,1°С.

Темы: погодаКиев
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