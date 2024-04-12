Розкрадання 26 млн на оборудках з пальним: ВАКС арештував ексначальника департаменту СБУ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави до колишнього керівника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України, якого викрили на оборудках з пальним.

Джерело: пресслужба ВАКС, співрозмовники УП, обізнані з перебігом справи

Дослівно: "У четвер 11 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до екскерівника Департаменту господарського забезпечення СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу йому визначено заставу у розмірі 3 млн грн".

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Деталі: За даними УП, йдеться про Олександра Провоторова.

У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться обов’язки:

прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожним викликом;

не залишати межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю

Вищевказаного фігуранта підозрюють у ймовірній організації закупівлі паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки СБУ за штучно завищеними цінами.

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Також за даними джерел УП, ВАКС обрав запобіжний захід і його поплічнику. Колишнього заступника Провоторова відправили під нічний домашній арешт із носінням електронного браслета.

Що передувало: Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ у взаємодії з детективами Національного бюро викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб служби у 2022 році.

Повідомлялося, що до організації оборудки причетні вже колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник.

За даними слідства, державі було завдано понад 26 млн грн збитків.