Хищение 26 млн на сделках с топливом: ВАКС арестовал экс-начальника департамента СБУ
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога бывшему руководителю Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины, которого уличили в незаконных сделках с топливом.
Источник: пресс-служба ВАКС, собеседники УП, знакомые с ходом дела
Дословно: "В четверг 11 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к экс-руководителю Департамента хозяйственного обеспечения СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы ему определен залог в размере 3 млн грн".
Детали: По данным УП, речь идет об Александре Провоторове.
В случае внесения залога на подозреваемого будут возлагаться обязанности:
- прибывать к следователю, в ведении которого будет находиться уголовное производство, прокурору, суду по каждому вызову;
- не покидать пределы Киевской области, без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Вышеуказанного фигуранта подозревают в вероятной организации закупки горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники СБУ по искусственно завышенным ценам.
Также по данным источников УП, ВАКС избрал меру пресечения и его пособнику. Бывшего заместителя Провоторова отправили под ночной домашний арест с ношением электронного браслета.
Что предшествовало: Главное управление внутренней безопасности и следователи СБУ во взаимодействии с детективами Национального бюро разоблачили схему хищения средств, выделенных на закупку топлива для нужд службы в 2022 году.
Сообщалось, что к организации сделки причастны уже бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения и его первый заместитель.
По данным следствия, государству было нанесено более 26 млн грн убытков.