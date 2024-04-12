Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хищение 26 млн на сделках с топливом: ВАКС арестовал экс-начальника департамента СБУ

Валентина РоманенкоПятница, 12 апреля 2024, 16:28
Хищение 26 млн на сделках с топливом: ВАКС арестовал экс-начальника департамента СБУ
фото ОГП, коллаж УП

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога бывшему руководителю Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины, которого уличили в незаконных сделках с топливом.

Источник: пресс-служба ВАКС, собеседники УП, знакомые с ходом дела

Дословно: "В четверг 11 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к экс-руководителю Департамента хозяйственного обеспечения СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы ему определен залог в размере 3 млн грн".

Реклама:

Детали: По данным УП, речь идет об Александре Провоторове.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возлагаться обязанности:

  • прибывать к следователю, в ведении которого будет находиться уголовное производство, прокурору, суду по каждому вызову;
  • не покидать пределы Киевской области, без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Вышеуказанного фигуранта подозревают в вероятной организации закупки горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники СБУ по искусственно завышенным ценам.

ВИДЕО ДНЯ

Также по данным источников УП, ВАКС избрал меру пресечения и его пособнику. Бывшего заместителя Провоторова отправили под ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

Что предшествовало: Главное управление внутренней безопасности и следователи СБУ во взаимодействии с детективами Национального бюро разоблачили схему хищения средств, выделенных на закупку топлива для нужд службы в 2022 году.

Сообщалось, что к организации сделки причастны уже бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения и его первый заместитель.

По данным следствия, государству было нанесено более 26 млн грн убытков.

Темы: СБУкоррупцияАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В России истерика из-за решений о помощи США Украине и конфискации активов

Байден призвал Сенат быстрее одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

Все новости...
СБУ
В Москве взорвано авто предателя-экс-офицера СБУ – росСМИ
Притворялся монахом и освящал танки РФ: на Киевщине осудили коллаборанта
СБУ проводит обыски у протоиерея УПЦ МП – источник
Последние новости
23:49
Немецкий железнодорожный оператор запрещает курить каннабис на своих вокзалах
23:33
Кулеба об одобрении помощи Украине: Плохой день для Путина
23:15
Tesla снизила цены своих авто в США
23:08
50 миллиардов на оборону: Шмыгаль рассказал, на что пойдут деньги от США
22:50
История первых генетически отредактированных детей. Что известно о них и об их создателе
22:46
В России истерика из-за решений о помощи США Украине и конфискации активов
22:16
"Самый страшный сон – как снова попадаю в тюрьму". Мужчина с ВИЧ о наркотической зависимости и жизни после
22:12
Байден призвал Сенат быстрее одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню
22:05
В ряде городов Грузии прошли женские марши против закона об "иноагентах"
21:59
"Прометей" защитил титул чемпиона латвийско-эстонской баскетбольной лиги
Все новости...
Реклама: