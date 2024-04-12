Хищение 26 млн на сделках с топливом: ВАКС арестовал экс-начальника департамента СБУ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога бывшему руководителю Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины, которого уличили в незаконных сделках с топливом.

Источник: пресс-служба ВАКС, собеседники УП, знакомые с ходом дела

Дословно: "В четверг 11 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к экс-руководителю Департамента хозяйственного обеспечения СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы ему определен залог в размере 3 млн грн".

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Детали: По данным УП, речь идет об Александре Провоторове.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возлагаться обязанности:

прибывать к следователю, в ведении которого будет находиться уголовное производство, прокурору, суду по каждому вызову;

не покидать пределы Киевской области, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Вышеуказанного фигуранта подозревают в вероятной организации закупки горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники СБУ по искусственно завышенным ценам.

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Также по данным источников УП, ВАКС избрал меру пресечения и его пособнику. Бывшего заместителя Провоторова отправили под ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

Что предшествовало: Главное управление внутренней безопасности и следователи СБУ во взаимодействии с детективами Национального бюро разоблачили схему хищения средств, выделенных на закупку топлива для нужд службы в 2022 году.

Сообщалось, что к организации сделки причастны уже бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения и его первый заместитель.

По данным следствия, государству было нанесено более 26 млн грн убытков.