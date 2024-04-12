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Після обшуків СБУ оголосила підозру протоієрею УПЦ МП

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 квітня 2024, 17:18
Після обшуків СБУ оголосила підозру протоієрею УПЦ МП
Микола Данилевич. фото з його Facebook

Служба безпеки України оголосила підозру у виправдовуванні російської війни проти України та розпалюванні релігійної ненависті заступнику голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколі Данилевичу.

Джерело: пресслужба СБУ, УП

Деталі: У повідомленні спецслужби не вказане ім'я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Данилевича, у якого 12 квітня проводились обшуки.

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За даними СБУ, клірик використовував власний Телеграм-канал для поширення прокремлівських наративів.

Дослівно: "За оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ МП за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи РФ.

Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені.

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Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави".

Деталі: В СБУ зазначають, що під час проведення обшуків за його місцем проживання знайшли страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування РФ та документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії Міністерства закордонних справ РФ.

Вказано, що на підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Теми: УПЦ МПпропагандаСБУвійна
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