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После обысков СБУ объявила подозрение протоиерею УПЦ МП

Валентина РоманенкоПятница, 12 апреля 2024, 17:18
После обысков СБУ объявила подозрение протоиерею УПЦ МП
Николай Данилевич. фото из его Facebook

Служба безопасности Украины объявила подозрение в оправдании российской войны против Украины и разжигании религиозной ненависти заместителю председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичу.

Источник: пресс-служба СБУ, УП

Детали: В сообщении спецслужбы не указано имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Данилевиче, у которого 12 апреля проводились обыски.

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По данным СБУ, клирик использовал собственный Телеграмм-канал для распространения прокремлевских нарративов.

Дословно: "По оперативным данным, священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ МП за рубежом. Эти учреждения под прикрытием якобы духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы РФ.

Таким образом фигурант пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать нашу страну на международной арене.

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Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против нашего государства".

Детали: В СБУ отмечают, что во время проведения обысков по его месту жительства нашли страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования РФ и документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.

Указано, что на основании собранных доказательств клирику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Темы: УПЦ МПпропагандаСБУвойна
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