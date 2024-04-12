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Генштаб Естонії: українські бійці втомлюються, а РФ зберігає ініціативу на полі бою

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 12 квітня 2024, 18:12

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо заявив, що Росія попри великі втрати продовжує вести активні бойові дії в Україні, тоді як українські військові потерпають від втоми та нестачі боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR, Ребо на брифінгу 12 квітня

Деталі: За словами голови естонського Генштабу, збройні сили Росії здійснюють механізовані атаки підрозділами до рівня батальйону, намагаючись скористатись покращенням погоди та рельєфом місцевості.

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"Незважаючи на втрати, Російська Федерація не втратила темп наступу і зберігає значну ініціативу", – констатував він.

Що стосується України, за словами Ребо, її головна проблема полягає в тому, що очікувані великі поставки боєприпасів із Заходу так і не надійшли, а солдати все більше втомлюються.

"Однак станом на зараз немає жодних ознак того, що в Україні відбувається незаплановане відведення військ або що якісь підрозділи десь відмовляються йти в бій", – додав естонський полковник.

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Говорячи про ситуацію на ділянках фронту, Ребо виокремив Луганський напрямок, де російські сили досягли певного просування в районі Кремінної та Лимана, але втратили сотню одиниць бронетехніки, та Донецький напрямок, де вони намагаються захопити Часів Яр.

Південніше бої точаться навколо Авдіївки та Мар'їнки, де Росія просунулася до селища Первомайськ, зазначив голова Генштабу Естонії. На Запорізькому та Херсонському напрямку відбуваються активні бойові дії, додав Ребо.

Нагадаємо:

  • Минулого тижня Розвідувальний центр Сил оборони Естонії спрогнозував, що російська армія продовжить утримувати темп оперативного просування та ініціативу на Луганському та Донецькому напрямках.

Теми: Естонія
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