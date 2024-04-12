Генштаб Эстонии: украинские бойцы устают, а РФ сохраняет инициативу на поле боя
Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо заявил, что Россия несмотря на большие потери продолжает вести активные боевые действия в Украине, тогда как украинские военные страдают от усталости и недостатка боеприпасов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR, Ребо на брифинге 12 апреля
Детали: По словам главы эстонского Генштаба, вооруженные силы России осуществляют механизированные атаки подразделениями до уровня батальона, пытаясь воспользоваться улучшением погоды и рельефом местности.
"Несмотря на потери, Российская Федерация не потеряла темп наступления и сохраняет значительную инициативу", – констатировал он.
Что касается Украины, по словам Ребо, ее главная проблема заключается в том, что ожидаемые крупные поставки боеприпасов с Запада так и не поступили, а солдаты все больше устают.
"Однако по состоянию на сейчас нет никаких признаков того, что в Украине происходит незапланированный отвод войск или что какие-то подразделения где-то отказываются идти в бой", – добавил эстонский полковник.
Говоря о ситуации на участках фронта, Ребо выделил Луганское направление, где российские силы достигли определенного продвижения в районе Кременной и Лимана, но потеряли сотню единиц бронетехники, и Донецкое направление, где они пытаются захватить Часов Яр.
Южнее бои идут вокруг Авдеевки и Марьинки, где Россия продвинулась к поселку Первомайск, отметил глава Генштаба Эстонии. На Запорожском и Херсонском направлении происходят активные боевые действия, добавил Ребо.
Напомним:
- На прошлой неделе Разведывательный центр Сил обороны Эстонии спрогнозировал, что российская армия продолжит удерживать темп оперативного продвижения и инициативу на Луганском и Донецком направлениях.