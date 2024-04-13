У США скаржаться на шпигунів та кібератаки – масштаб вражаючий

США постають перед значною кількістю безпекових загроз, пов'язаних зі шпигуванням і кібератаками на користь Китаю, Росії, Ірану і Північної Кореї.

Джерело: глава Національного центру з контррозвідки та безпеки США (NCSC) Майкл Кейсі в інтерв'ю виданню NPR

Деталі: За його словами, масштаб іноземних шпигунських операцій, кібератак та економічного шпигунства проти Сполучених Штатів - "вражаючий і жахливий".

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Хоча головні опоненти Вашингтона на міжнародній арені - Китай, Росія, Іран і Північна Корея - лідирують, він сказав, що інші гравці також "намагаються вкрасти будь-яку інтелектуальну власність".

Лідером у цьому є Пекін, сказав Кейсі, і пояснив, що Китай прагне "витіснити Сполучені Штати в ключових технологіях, як військових, так і невійськових", щоб стати провідною силою у світі. Через це китайські агенти намагаються викрадати американські комерційні секрети, передові дослідження і технології.

Кремль представляє іншу загрозу, при чому Москва не націлена на економічні секрети США, а намагаються вкрасти державні таємниці. Натомість, за словами Кейсі, "вони все ще більше дотримуються своєї класичної моделі державних секретів, військових секретів".