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В США жалуются на шпионов и кибератаки – масштаб впечатляющий

Алена ИвашкивСуббота, 13 апреля 2024, 05:39
В США жалуются на шпионов и кибератаки – масштаб впечатляющий
фото: Security Magazine

США стоят перед значительным количеством угроз безопасности, связанных со шпионажем и кибератаками в пользу Китая, России, Ирана и Северной Кореи. 

Источник: глава Национального центра по контрразведке и безопасности США (NCSC) Майкл Кейси в интервью изданию NPR

Детали: По его словам, масштаб иностранных шпионских операций, кибератак и экономического шпионажа против Соединенных Штатов - "впечатляющий и ужасный".

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Хотя главные оппоненты Вашингтона на международной арене - Китай, Россия, Иран и Северная Корея - лидируют, он сказал, что другие игроки также "пытаются украсть любую интеллектуальную собственность".

Лидером в этом является Пекин, сказал Кейси, и объяснил, что Китай стремится "вытеснить Соединенные Штаты в ключевых технологиях, как военных, так и невоенных", чтобы стать ведущей силой в мире. Из-за этого китайские агенты пытаются похищать американские коммерческие секреты, передовые исследования и технологии.

Кремль представляет другую угрозу, причем Москва не нацелена на экономические секреты США, а пытаются украсть государственные тайны. Вместо этого, по словам Кейси, "они все еще больше придерживаются своей классической модели государственных секретов, военных секретов".

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Темы: СШАвойна
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