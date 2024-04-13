ЦНС: Окупанти вербують на війну жінок з виправних колоній Росії

Окупанти в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Агітатори від Міністерства оборони РФ насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й жінок до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому.

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У ЦНС зауважили, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять що повернуться додому живими.

Дослівно: "Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла".