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ЦНС: Оккупанты вербуют на войну женщин из исправительных колоний России

Алена ИвашкивСуббота, 13 апреля 2024, 06:21
ЦНС: Оккупанты вербуют на войну женщин из исправительных колоний России
фото: ЦНС

Оккупанты в поисках дополнительного человеческого ресурса активно вербуют женщин из исправительных колоний РФ.

Источник: Центр национального сопротивления 

Детали: Агитаторы от Министерства обороны РФ прежде всего ищут медиков, снайперов, а по желанию и женщин в штурмовые отряды. Заключенным женщинам обещают деньги и возможность вернуться домой. 

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В ЦНС отметили, что осужденные женщины активно соглашаются на условия, ведь в сетях пропаганды верят, что вернутся домой живыми. 

Дословно: "Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация и многие из них вместо свободы, попадут в ад".

Темы: Росcиявойна
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