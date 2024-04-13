ЦНС: Оккупанты вербуют на войну женщин из исправительных колоний России
Суббота, 13 апреля 2024, 06:21
Оккупанты в поисках дополнительного человеческого ресурса активно вербуют женщин из исправительных колоний РФ.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Агитаторы от Министерства обороны РФ прежде всего ищут медиков, снайперов, а по желанию и женщин в штурмовые отряды. Заключенным женщинам обещают деньги и возможность вернуться домой.
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В ЦНС отметили, что осужденные женщины активно соглашаются на условия, ведь в сетях пропаганды верят, что вернутся домой живыми.
Дословно: "Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация и многие из них вместо свободы, попадут в ад".