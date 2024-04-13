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Генштаб: За добу окупанти завдали 91 авіаудар

Олена ІвашківСубота, 13 квітня 2024, 07:25
Генштаб: За добу окупанти завдали 91 авіаудар
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської,  Харківської, Донецької та Запорізької областей.

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Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Лиманському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

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На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу,  2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ противника.

Теми: Генштабвійна
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