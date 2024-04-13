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Генштаб: За сутки оккупанты нанесли 91 авиаудар

Алена ИвашкивСуббота, 13 апреля 2024, 07:25
Генштаб: За сутки оккупанты нанесли 91 авиаудар
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

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Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Лиманском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка в Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.

Темы: Генштабвойна
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