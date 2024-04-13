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Ворог за добу 410 разів бив по Запорізькій області, є руйнування

Олена ІвашківСубота, 13 квітня 2024, 07:36
Ворог за добу 410 разів бив по Запорізькій області, є руйнування
Руйнування у Запорізькій області, фото: Іван Федоров

Впродовж доби окупанти 410 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем  перебувало щонайменше 8 населених пунктів. Також окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Деталі: Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило.

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  • Ворожа авіація нанесла 4 удари по Роботиному;
  • 128 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку,  Новоандріївку та Червонодніпровку;
  • 22 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине та Малинівку;
  • 256 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоселівки.

Пряма мова Лисака: "Ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Учора ввечері російська армія вдарила по Покровській сільській громаді. Близько опівночі - по Марганецькій. Загалом туди прилетіло близько 15 снарядів. Головне, що неушкоджені люди".

Теми: Генштабвійна
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