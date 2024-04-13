Ворог за добу 410 разів бив по Запорізькій області, є руйнування
Впродовж доби окупанти 410 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебувало щонайменше 8 населених пунктів. Також окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак
Деталі: Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило.
- Ворожа авіація нанесла 4 удари по Роботиному;
- 128 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Червонодніпровку;
- 22 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине та Малинівку;
- 256 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоселівки.
Пряма мова Лисака: "Ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Учора ввечері російська армія вдарила по Покровській сільській громаді. Близько опівночі - по Марганецькій. Загалом туди прилетіло близько 15 снарядів. Головне, що неушкоджені люди".