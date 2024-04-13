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Враг за сутки 410 раз бил по Запорожской области, есть разрушения

Алена ИвашкивСуббота, 13 апреля 2024, 07:36
Враг за сутки 410 раз бил по Запорожской области, есть разрушения
Разрушение в Запорожской области, фото: Иван Федоров

В течение суток оккупанты 410 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находилось не менее 8 населенных пунктов. Также оккупанты из артиллерии дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

Детали: Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.

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  • Вражеская авиация нанесла 4 удара по Роботино;
  • 128 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Червоноднепровку;
  • 22 обстрела РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино и Малиновку;
  • 256 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Новоселовки.

Прямая речь Лысака: "Враг накрывал артиллерийским огнем Никопольщину. Вчера вечером российская армия ударила по Покровской сельской громаде. Около полуночи - по Марганецкой. Всего туда прилетело около 15 снарядов. Главное, что невредимы люди".

Темы: Генштабвойна
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