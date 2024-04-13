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Понад тисяча окупантів знищені за добу

Роман ПетренкоСубота, 13 квітня 2024, 08:26
Понад тисяча окупантів знищені за добу
українські воїни, фото: генштаб

Українські захисники знищили 1030 окупантів та 32 танки за добу 12 квітня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 452 760 (+1030) осіб ліквідовано;
  • танків - 7169 (+23) од.
  • бойових броньованих машин - 13745 (+47) од.
  • артилерійських систем - 11518 (+32) од.
  • РСЗВ - 1045 (+3) од.
  • засоби ППО - 756 (+1) од.
  • літаків - 347 од.
  • вертольотів - 325 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9201 (+40) од.
  • крилаті ракети - 2088 (+1) од.
  • кораблі/катери - 26 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15 396 (+57) од.
  • спеціальна техніка - 1893 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
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