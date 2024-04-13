Более тысячи оккупантов уничтожены за сутки
Суббота, 13 апреля 2024, 08:26
Украинские защитники уничтожили 1030 оккупантов и 32 танка за сутки 12 апреля.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 13.04.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 452 760 (+1030) человек ликвидировано;
- танков - 7169 (+23) ед.
- боевых бронированных машин - 13745 (+47) ед.
- артиллерийских систем - 11518 (+32) ед.
- РСЗО - 1045 (+3) ед.
- средства ПВО - 756 (+1) ед.
- самолетов - 347 ед.
- вертолетов - 325 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9201 (+40) ед.
- крылатые ракеты - 2088 (+1) ед.
- корабли/катера - 26 ед.
- подводные лодки - 1 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 396 (+57) ед.
- специальная техника - 1893 (+5) ед.
Данные уточняются.