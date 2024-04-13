Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более тысячи оккупантов уничтожены за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 13 апреля 2024, 08:26
Более тысячи оккупантов уничтожены за сутки
украинские воины, фото: генштаб

Украинские защитники уничтожили 1030 оккупантов и 32 танка за сутки 12 апреля.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 13.04.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 452 760 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков - 7169 (+23) ед.
  • боевых бронированных машин - 13745 (+47) ед.
  • артиллерийских систем - 11518 (+32) ед.
  • РСЗО - 1045 (+3) ед.
  • средства ПВО - 756 (+1) ед.
  • самолетов - 347 ед.
  • вертолетов - 325 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9201 (+40) ед.
  • крылатые ракеты - 2088 (+1) ед.
  • корабли/катера - 26 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 396 (+57) ед.
  • специальная техника - 1893 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Все новости...
потери в войне
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
ВСУ отминусовали еще 810 оккупантов и 48 артиллерийских систем
ВСУ уже обезвредили более 450 тысяч российских оккупантов
Последние новости
21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
21:21
Днепропетровщина сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"
21:09
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
20:26
Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине
20:21
Костюк одолела третью представительницу из ТОП-10 подряд и вышла в финал турнира в Штутгарте
20:11
фотоУдар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей
20:04
Конгрессмен предупредил о риске "падения" Украины перед ключевым голосованием в Палате
Все новости...
Реклама: