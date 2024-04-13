Росіяни атакували центр Куп’янська: з-під завалів дістали людину
Субота, 13 квітня 2024, 08:39
Внаслідок нічного обстрілу центра Куп’янська на Харківщині під завалами опинився чоловік, його врятували.
Джерело: Харківська ОВА, ДСНС
Деталі: За даними влади, обстріл відбувся о 22:40 у п’ятницю.
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Горів житловий будинок на площі 200 кв. м.
Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Рятувальники його деблокували й передали медикам.
За іншою адресою виявили пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано.
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