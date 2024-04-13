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Росіяни атакували центр Куп’янська: з-під завалів дістали людину

Роман ПетренкоСубота, 13 квітня 2024, 08:39
Росіяни атакували центр Куп’янська: з-під завалів дістали людину
усі фото: ДСНС

Внаслідок нічного обстрілу центра Куп’янська на Харківщині під завалами опинився чоловік, його врятували.

Джерело: Харківська ОВА, ДСНС

Деталі: За даними влади, обстріл відбувся о 22:40 у п’ятницю.

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Горів житловий будинок на площі 200 кв. м.

Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Рятувальники його деблокували й передали медикам.

За іншою адресою виявили пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано.

ВІДЕО ДНЯ
 

У суботу о 02:37 росіяни атакували Ізюмський р-н, село Борова, вдарили по раніше пошкодженому будинку культури.

Теми: Харківська областьобстріл
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