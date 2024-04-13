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Россияне атаковали центр Купянска: из-под завалов доставали человека

Роман ПетренкоСуббота, 13 апреля 2024, 08:39
Россияне атаковали центр Купянска: из-под завалов доставали человека
все фото: ГСЧС

В результате ночного обстрела центра Купянска на Харьковщине под завалами оказался мужчина, его спасли.

Источник: Харьковская ОГА, ГСЧС

Детали: По данным властей, обстрел произошел в 22:40 в пятницу.

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Горел жилой дом.

Под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина. Спасатели его деблокировали и передали медикам.

По другому адресу обнаружили раненого 73-летнего мужчину, который также госпитализирован.

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В субботу в 02:37 россияне атаковали Изюмский р-н, село Боровая, ударили по ранее поврежденному дому культуры.

Темы: Харьковская областьобстрел
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