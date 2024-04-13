Малюк: СБУ запобігла замаху на главу Херсонської ОВА
Очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що днями росіяни готували замах на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Джерело: Малюк на Конгресі місцевих та регіональних влад, відео "Дзеркало тижня"
Пряма мова Малюка: "Місцевий мешканець Херсона, негідник, був затриманий 10 квітня.
Він організовував разом із ворожими спецслужбами замах на пана Прокудіна.
З глибини 12 км було запущено новий зразок ворожого fpv-дрону.
Безпосередньо на місці цей негідних здійснював візуальне спостереження, і коригував вогонь по автівці Прокудіна.
Все це вдалося задокументувати. Його затримано на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон нашими РЕБами посаджений вчасно".
Деталі: За словами Малюка, СБУ відпрацювала ще по 12 схожих епізодах в області – підготовка атак по військових, ОПК тощо.
Президент Володимир Зеленський також взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад.
Він закликав місцеву владу сприяти розвитку всіх оборонних виробництв, проявляти максимальну увагу до воїнів та більше комунікувати на усіх рівнях.