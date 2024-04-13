Малюк: СБУ предотвратила покушение на главу Херсонской ОВА
Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что на днях россияне готовили покушение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Источник: Малюк на Конгрессе местных и региональных властей, видео "Зеркало недели"
Прямая речь Малюка: "Местный житель Херсона, негодяй, был задержан 10 апреля.
Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на господина Прокудина.
С глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона.
Непосредственно на месте этот недостойный осуществлял визуальное наблюдение, и корректировал огонь по машине Прокудина.
Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон нашими РЭБами посажен вовремя".
Детали: По словам Малюка, СБУ отработала еще по 12 похожих эпизодах в области - подготовка атак по военным, ОПК и тому подобное.
Президент Владимир Зеленский также принял участие в Конгрессе местных и региональных властей.
Он призвал местные власти способствовать развитию всех оборонных производств, проявлять максимальное внимание к воинам и больше коммуницировать на всех уровнях.