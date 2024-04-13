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Малюк: СБУ предотвратила покушение на главу Херсонской ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 13 апреля 2024, 09:46
Малюк: СБУ предотвратила покушение на главу Херсонской ОВА
Прокудин и малюк, скриншот

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что на днях россияне готовили покушение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Источник: Малюк на Конгрессе местных и региональных властей, видео "Зеркало недели"

Прямая речь Малюка: "Местный житель Херсона, негодяй, был задержан 10 апреля.

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Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на господина Прокудина.

С глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона.

Непосредственно на месте этот недостойный осуществлял визуальное наблюдение, и корректировал огонь по машине Прокудина.

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Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон нашими РЭБами посажен вовремя".

Детали: По словам Малюка, СБУ отработала еще по 12 похожих эпизодах в области - подготовка атак по военным, ОПК и тому подобное.

Президент Владимир Зеленский также принял участие в Конгрессе местных и региональных властей.

Он призвал местные власти способствовать развитию всех оборонных производств, проявлять максимальное внимание к воинам и больше коммуницировать на всех уровнях.

Темы: СБУХерсонская областьвойна
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