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Сирський: Обстановка на Сході суттєво загострилася

Роман ПетренкоСубота, 13 квітня 2024, 10:28
Сирський: Обстановка на Сході суттєво загострилася
фото: сирський

Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася, це повʼязано зі значною активізацією наступальних дій Росії після проведення виборів президента, заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: За даними головнокомандувача ворог активно атакує на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки.

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На Покровському напрямку намагається прорвати оборону, використовуючи десятки танків та БМП.

Сирський пояснює це сухою погодою, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості.

Він заявив, що його перший день роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника.

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Пряма мова Сирського: "Знову постало  питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.

Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи.

Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння. 

В першу чергу вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій".

Теми: СирськийЗбройні сили
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