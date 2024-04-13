Сирський: Обстановка на Сході суттєво загострилася

Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася, це повʼязано зі значною активізацією наступальних дій Росії після проведення виборів президента, заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: За даними головнокомандувача ворог активно атакує на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки.

Реклама:

На Покровському напрямку намагається прорвати оборону, використовуючи десятки танків та БМП.

Сирський пояснює це сухою погодою, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості.

Він заявив, що його перший день роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Сирського: "Знову постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.

Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи.

Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння.

В першу чергу вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій".