Сырский: Обстановка на Востоке существенно обострилась

Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась, это связано со значительной активизацией наступательных действий России после проведения выборов президента, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.

Источник: Сырский в Telegram

Детали: По данным главнокомандующего, враг активно атакует на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники.

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На Покровском направлении пытается прорвать оборону, используя десятки танков и БМП.

Сырский объясняет это сухой погодой, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности.

Он заявил, что его первый день работы в районе операции посвящен именно этому направлению и принятию всех необходимых мер для стабилизации обстановки, повышения эффективности действий наших войск и нанесения максимальных потерь подразделениям противника.

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Прямая речь Сырского: "Снова встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия.

Только это даст нам возможность победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы.

Второй серьезной проблемой является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, для того, чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения.

В первую очередь решение этой задачи возлагается на командование Сухопутных войск, которое в полном составе вернулось из района боевых действий".