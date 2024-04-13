Богданівка під контролем України, тривають бої – Міноборони

Міноборони спростувало інформацію про захоплення росіянами села Богданівки у Бахмутському районі Донецької області – там тривають бої.

Джерело: Міністерство оборони

Пряма мова Міноборони: "Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку.

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Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів".

Передісторія: Раніше аналітики Deepstate заявляли, що російські війська окупували Богданівку.