Богданівка під контролем України, тривають бої – Міноборони
Субота, 13 квітня 2024, 10:46
Міноборони спростувало інформацію про захоплення росіянами села Богданівки у Бахмутському районі Донецької області – там тривають бої.
Джерело: Міністерство оборони
Пряма мова Міноборони: "Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку.
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Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів".
Передісторія: Раніше аналітики Deepstate заявляли, що російські війська окупували Богданівку.