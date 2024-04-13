Богдановка под контролем Украины, продолжаются бои - Минобороны
Суббота, 13 апреля 2024, 10:46
Минобороны опровергло информацию о захвате россиянами села Богдановка в Бахмутском районе Донецкой области - там продолжаются бои.
Источник: Министерство обороны
Прямая речь Минобороны: "Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении.
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Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов".
Предыстория: Ранее аналитики Deepstate заявляли, что российские войска оккупировали Богдановку.
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