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Богдановка под контролем Украины, продолжаются бои - Минобороны

Роман ПетренкоСуббота, 13 апреля 2024, 10:46
Богдановка под контролем Украины, продолжаются бои - Минобороны
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Минобороны опровергло информацию о захвате россиянами села Богдановка в Бахмутском районе Донецкой области - там продолжаются бои.

Источник: Министерство обороны

Прямая речь Минобороны: "Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении.

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Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов".

Предыстория: Ранее аналитики Deepstate заявляли, что российские войска оккупировали Богдановку.

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Темы: Донецкая областьМинобороныВооруженные силы
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