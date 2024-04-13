Богдановка под контролем Украины, продолжаются бои - Минобороны

Минобороны опровергло информацию о захвате россиянами села Богдановка в Бахмутском районе Донецкой области - там продолжаются бои.

Источник: Министерство обороны

Прямая речь Минобороны: "Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении.

Реклама:

Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов".

Предыстория: Ранее аналитики Deepstate заявляли, что российские войска оккупировали Богдановку.